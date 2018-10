Soll sich die Schweiz stärker der EU annähern? Wird in der Schweiz zu viel Land überbaut? Oder: Braucht es eine Frauenquote in den Chefetagen grosser Unternehmen? Diese und weitere Fragen diskutierten 697 Gesprächspaare in der ganzen Schweiz. Es waren Fremde, die bei wichtigen politischen Themen völlig unterschiedlicher Meinung sind. An den gleichen Tisch gebracht hat sie die Aktion «Die Schweiz spricht», die Schweizer Medien nach deutschem Vorbild im Oktober durchführten. Und die Treffen zeigen: Man kann laut werden, auf den Tisch hauen – solange man sich zuhört. Wir haben vier Duos bei ihren Diskussionen begleitet und mit einem Erfinder der Aktion gesprochen.