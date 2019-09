VOLLES RISIKO

Der Nationalratssaal im Bundeshaus in Bern kann der lauteste und aufregendste Ort der Schweiz sein. Wenn Debatten aus dem Ruder laufen, Zwischenrufe für einen Protokolleintrag sorgen («allgemeine Heiterkeit»), Bundesräte und manchmal Bundesrätinnen gewählt werden.

Der Nationalratssaal im Bundeshaus in Bern kann der deprimierendste Ort der Schweiz sein. Trostlos und düster und leer. Wie jetzt, an diesem Donnerstagabend im Juni. Die Lichter sind gedimmt, in den Gängen liegt Papier, Stühle stehen herum, jemand hat seinen Laptop vergessen.

Nur ganz hinten, auf den Holzthronen der Ständerätinnen und Ständeräte mit den geschnitzten Kantonswappen, sitzen Petra Gössi, Präsidentin der FDP, und Damian Müller, Ständerat der Partei. Sie stecken ihre Köpfe so nahe zusammen, wie es nur Menschen tun, die sich etwas Wichtiges, etwas Geheimes zu erzählen haben.

Petra Gössi, 43 Jahre alt, ist seit drei Jahren Vorsitzende der Freisinnig-Demokratischen Partei der Schweiz und steht vor dem wichtigsten Moment ihrer Präsidialzeit. In zwei Tagen sollen die Delegierten der Partei den neuen Umweltkurs gutheissen. Es wird auch eine Entscheidung über Gössi sein. War es richtig, die FDP auf Grün zu drehen? Will das die Partei? Nützt es ihr? Falls ja: Kann sie diesen Kurs konsequent vertreten?

Es ist Wahljahr, und Petra Gössi wagt etwas, was noch niemand in einem Wahljahr gewagt hat. U-Turn. Umkehrung einer Partei. Für Schweizer Verhältnisse ist das geradezu spektakulär. Sie selber scheint es nicht weiter zu bekümmern. «Was wäre die Alternative gewesen? Nichts tun?», hatte sie einige Tage zuvor im Restaurant des Bundeshauses, der Galerie des Alpes, rhetorisch gefragt. Andere Politiker hätten in diesem Moment die Stimme erhoben, des dramatischen Effekts wegen. Gössi nippte bloss an ihrem Saft. Oben war die Sommersession im Gang und alles sehr nervös. In einem Wahljahr sind Sessionen anders – plötzlich geht es um etwas, bei manchen um die politische Existenz. «Ich finde das schrecklich», sagte Gössi, «als gäbe es kein Leben neben der Politik.» So wie sie das sagte, meinte sie es eher beobachtend als wertend. Auch nach acht Jahren im Bundeshaus wirkt sie mitunter wie am falschen Ort. All die Aufregung, all das Getöse – dabei möchte sie doch bloss in Ruhe arbeiten.

Arbeit hat sie gerade mehr als genug. Gegen aussen. Gegen innen. Zwei Tage noch bis zu der entscheidenden Delegiertenversammlung in Zürich, und es läuft nicht gut. Es läuft sogar richtig schlecht. Darum sitzt sie jetzt auch noch im Saal und bespricht sich leise mit Damian Müller. Der Luzerner ist ein Verbündeter, er hat am Umweltpapier mitgearbeitet, stützt den neuen Kurs – ihren Kurs. Und er hat heute mitangesehen, wie die «Chefin», so nennen sie Petra Gössi in der Partei, von ihren eigenen Leuten desavouiert wurde.

Im Nationalrat wurden die Trinkwasser-Initiativen behandelt, die den Pestizideinsatz in der Schweizer Landwirtschaft radikal einschränken wollen. In der FDP-Fraktion hatte man sich zuvor auf einen Gegenvorschlag geeinigt, einen Kompromiss, der den Bauern weit entgegengekommen wäre. Doch im Rat kommt dann alles anders. Die bauernnahen Leute in der Partei schwenken um, die Romands schliessen sich ihnen an, und am Schluss stehen Petra Gössi und ihr Fraktionschef Beat Walti fast alleine da. Der erste richtige Test für den neuen Umweltkurs der FDP: völlig misslungen. «Etikettenschwindel», höhnt Regula Rytz, die Präsidentin der Grünen. «Leere Versprechen!», schimpft Balthasar Glättli, Fraktionschef der Grünen. Und in der FDP selber freuen sich jene, die es schon immer gewusst haben: dummes Zeug, dieses grüne Getue.