Frauenanteil im Ständerat könnte sich verdoppeln

Partei Ständerat Prognose (Sitze bisher) CVP 14 (14) FDP 12 (12) SP 10 (12) SVP + 6 (5) GPS + 2 (1) BDP 1 (1) parteilos 1 (1)

Nicht weniger als 19 von 46 Ständeratsmitgliedern haben am Ende dieser Legislatur ihre Karriere in Bundesbern beendet - darunter praktisch alle Frauen. Als einzige bisherige Ständerätin tritt die Thurgauer CVP-Frau Brigitte Häberli-Koller wieder an. Sie dürfte problemlos gewählt werden. Gute bis sehr gute Wahlchancen haben auch Heidi Z’graggen (CVP/UR), Eva Herzog (SP/BS), Ada Marra (SP/VD), Elisabeth Baume-Schneider (SP/JU) sowie Martine Docourt Ducommun oder Silvia Locatelli (beide SP/NE). Damit steht praktisch fest, dass im Minimum weiterhin sechs Frauen der kleinen Kammer angehören werden. Das entspräche einem Anteil von 13 Prozent.

Mindestens intakte Wahlchancen haben zudem Beatrice Simon (BDP/BE), Andrea Gmür (CVP/LU), Maya Graf (GPS/BL) oder Daniela Schneeberger (FDP/BL), Marianne Maret (CVP/VS) sowie Lisa Mazzone (GPS/GE). Würden sie alle gewählt, gehörten dem Ständerat künftig elf Frauen an. Das wäre eine bemerkenswerte Trendumkehr: Seit 2003, als elf Ständerätinnen der kleinen Kammer angehörten, ist der Frauenanteil in der kleinen Kammer rückläufig gewesen. Das Bewerberinnenfeld zeigt: Besonders SP, CVP und Grüne haben in den Aufbau aussichtsreicher weiblicher Kandidaturen investiert.

Nicht eintreffen wird im Ständerat hingegen die für den Nationalrat prognostizierte grüne Welle. Mit dem Genfer Robert Cramer tritt der einzige grüne Ständerat zurück. Würden Graf und Mazzone gewählt, führte das zu zwei grünen Ständerätinnen. Gewisse Chancen haben zudem Parteichefin Regula Rytz in Bern und Adèle Thorens in der Waadt. Dass alle vier grünen Frauen gewählt werden, ist aber höchst unwahrscheinlich - realistisch sind in der Summe zwei Sitze für die Grünen. Die GLP dürften derweil keinen Sitz erringen.

Ebenfalls gegen den bei den Nationalratswahlen erwarteten Trend dürften SVP und CVP ihre Sitzzahl im Ständerat halten oder sogar ausbauen. Die SVP droht zwar einen ihrer Sitze in Schwyz zu verlieren, könnte im Gegenzug aber im Aargau und in Zug je einen Sitz gewinnen. Bei der CVP besteht die Gefahr eines Sitzverlustes im Wallis und in Luzern, gleichzeitig könnte sie einen Sitz in Schwyz gewinnen. Voraussichtlich werden bei der CVP nach den zweiten Wahlgängen jedoch weder die Sitzverluste noch der Sitzgewinn eintreffen. Damit könnte die Partei ihre 14 Sitze halten und bliebe stärkste Kraft im Ständerat. Bei der SP sind die Sitze im Aargau und in Baselland gefährdet, wodurch die Partei neu auf noch zehn Sitze käme. Die FDP dürfte schliesslich unter dem Strich ihre zwölf Sitze halten. Ihre Aussichten auf Gewinne (SZ, VS, GE) wiegen die potenziellen Verluste (ZG, TI, VD) auf.

In der Summe dürften somit die stärksten Kräfte im Ständerat, CVP und FDP, mehr oder weniger stabil bleiben, die SVP leicht erstarken und auf linker Seite die Grünen die Verluste der SP kompensieren. An den Mehrheitsverhältnissen wird sich somit gemäss Prognose nichts verändern: In der kleinen Kammer werden weiterhin Mitte-links- oder Mitte-Lösungen möglich sein. (mehr zur Methodik)