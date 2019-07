Je nach Einkommen fällt dieser Vergleich unterschiedlich aus. So ist zum Beispiel der Kanton Schwyz für Spitzenverdiener traumhaft günstig. Bei sehr niedrigen Einkommen hingegen kann es anders aussehen. Für Ledige mit einem Bruttolohn von bloss 12'500 Franken pro Jahr gehören Schwyzer Gemeinden wie Illgau, Schübelbach, Einsiedeln und Steinen gar zu den landesweit teuersten zehn Gemeinden. Noch mehr müssen die ledigen Fast-nichts-Verdiener nur im Kanton Appenzell Innerrhoden abliefern – am meisten in Oberegg. Von einer drastischen Steuerbelastung kann man bei 1,8 Prozent aber auch dort nicht sprechen. Alle Werte beziehen sich jeweils auf die Kantons-, Gemeinde und Kirchensteuer. Die Bundessteuer, die überall gleich hoch ist, ist ebenso wenig enthalten wie andere Steuern, etwa die Vermögenssteuer.

In Les Verrières herrscht Tristesse. Foto: Ephraim Bieri

Wie aber lebt es sich in einer Steuerhölle wie Les Verrières? Wer sich dort umsieht, merkt bald, dass das Dorf seine besten Zeiten hinter sich hat. An vielen Häusern blättert der Putz ab, etliche sind gar am Verlottern. Und immer wieder hängt vor den Häusern ein Schild mit der Aufschrift «A LOUER» – zu vermieten. Nur noch wenige wollen hier wohnen. Wer bleibt, findet sich mit dem Niedergang des Dorfs ab – und mit den hohen Steuern. Dagegen könne man nicht viel machen, hört man auf der Strasse.

Einst war Les Verrières ein wichtiger Grenzort mit Bahnhof. Heute halten die wenigen Züge, die noch durchs Tal fahren, nicht mehr. Der Bahnhof sucht nach neuen Nutzern. Und Tankstellen wurden zu Ruinen ohne Zapfsäulen. Eine wurde umgenutzt und erinnert nun mit Blumen und Bildern ans Jahr 1871, als das Dorf Geschichte schrieb.

Blumenkisten statt Zapfsäulen. Foto: Ephraim Bieri

In jenem Winter schleppte sich die Bourbaki-Armee nach ihrer Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg nach Les Verrières. Nachdem sie ihre Waffen abgegeben hatten, fanden mehr als 87'000 französische Soldaten in der Schweiz Zuflucht, viele von ihnen krank oder verwundet. Es war – darauf ist man in Les Verriéres stolz – «die Geburtsstunde der humanitären Schweiz».

Heute herrscht Tristesse. Vor allem die 1970er- und 1980er-Jahren trafen das Dorf. Eine Fabrik nach der anderen musste schliessen. Zu weit weg liegt der Ort von einer Autobahn, am Ende des Val de Travers, auf 930 Metern über Meer, direkt an der Grenze zu Frankreich. Früher hätten hier noch zwanzig Zöllner gearbeitet, sagt Gemeindepräsident Jean-Bernard Wieland. Während unseres Besuchs kontrolliert niemand; die Türen des grossen Zollhauses sind verschlossen – wie vielerorts in Les Verrières.

«Als ich 1979 hierher kam, gab es noch zwei Bäckereien und zwei Metzgereien; die haben alle zugemacht», erinnert sich Patricia Studer, die zusammen mit ihrem Mann einen kleinen Lebensmittelladen betreibt. Auch die Apotheke und die Bank sind verschwunden – einzig die Poststelle hat überlebt, auch wenn der Andrang dort überschaubar ist. Der Lebensmittelladen könnte ebenfalls besser laufen. Obwohl das Ehepaar Studer 54 Stunden pro Woche im Laden steht, reicht es nur knapp, um über die Runden zu kommen.

Es reicht nur knapp, um über die Runden zu kommen: Patricia Studer in ihrem Laden. Foto: Ephraim Bieri

Und die Steuern? «Was will man machen», sagt Anton Studer, «man zahlt einfach.» So geht es den meisten im Dorf. Natürlich ärgere es die Leute, schweizweit die höchsten Steuern zu zahlen, sagt Gemeindepräsident Wieland. Aber man habe keine andere Wahl. Zu gering seien die Einkommen in Les Verrières. Im Schnitt würden die Haushalte nur gut 2500 Franken pro Jahr an Steuern zahlen. Anderswo im Kanton sei es das Dreifache.

Dies liegt auch an der Demografie. «65 Prozent der Einwohner von Les Verrières sind im Pensionsalter», so Wieland. Die Jungen zögen weg – in die Waadt, nach Bern oder nach Neuenburg. Dies, obwohl die Mieten in Les Verrières spektakulär tief sind, wie die Aushänge im Lebensmittelladen zeigen. Eine 5-Zimmer-Wohnung kostet 1200 Franken pro Monat, eine 3-Zimmer-Wohnung 800 Franken – inklusive Nebenkosten. Sie bleiben trotzdem leer.

Keine Wahl haben die Flüchtlinge, die in Bundeszentren die Regeln missachten und den Betrieb stören. Sie müssen nach Les Verrières. Hier steht das Sonderzentrum für renitente Flüchtlinge, das niemand sonst in der Schweiz wollte. Grosse Probleme hat es bislang nicht verursacht – zumal im Schnitt nur zwei Personen einquartiert sind. Leere Räume selbst hier.

Von 1800 auf 700 Einwohner

Als die Bourbaki-Soldaten kamen, zählte Les Verrières noch 1800 Einwohner, jetzt sind es 700. Der Gemeindepräsident hofft auf den Windpark, der in der Region gebaut werden soll – 9 der 19 Windräder sind auf dem Gebiet von Les Verrières vorgesehen. Dies soll neuen Schub bringen. Eine Fusion mit anderen Gemeinden lehne die Mehrheit des Gemeinderats dagegen ab.

Anders in Enges in der Nähe von Neuenburg, wo man seit 2018 gleich viel Steuern zahlt wie in Les Verrières. Hier hofft der Gemeindepräsident auf eine Fusion. «Sie ist unsere einzige Chance», sagt Claude Gisiger. Sein Dorf hat 270 Einwohner und besteht aus einem kleinen Kern, ein paar Bauernhäusern sowie einem Hang mit prächtiger Aussicht auf Neuenburger-, Bieler- und Murtensee. An einer solchen Lage würde man eher ein Steuerparadies als eine Steuerhölle vermuten – aber natürlich nicht im Hochsteuerkanton Neuenburg, dem die Reichen davonlaufen. «Wir sind arm in einem armen Kanton», sagt Gisiger. Wegen der grossen Gemeindefläche müsse man viele Strassen unterhalten, darunter eine Passstrasse bis auf 1100 Meter über Meer. Kommt hinzu, dass kürzlich ein paar gute Steuerzahler weggezogen sind, was die Situation noch einmal erschwert.

Auf neue Siedlungen kann Enges nicht hoffen, weil die Gemeinde zu wenig Wasser hat. Ihre Quellen versiegen jeweils im Juli oder August, worauf sie das Wasser aus einem unterirdischen Becken hochpumpen muss. Das reicht nicht für weitere Häuser. Im Herbst wird sich zeigen, ob die Nachbargemeinden St-Blaise, La Tène und Hauterive mit Enges fusionieren wollen. «Wenn nicht», so Gisiger, «weiss ich auch nicht mehr weiter».