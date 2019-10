Die grüne Eroberung

Die Aufbereitung der Wähleranteile im Vergleich zu den nationalen Wahlen vor vier Jahren zeigt, wo die Parteien zulegen konnten und wo sie verloren haben. Auffallend ist die flächendeckende Zunahme der grünen Wähleranteile in der ganzen Schweiz. Bei den Verlierern ist auffällig, dass die SP in den Grossregionen Zürich, Bern und Genf Federn lassen musste. Und die SVP musste insbesondere in der Romandie, im Aargau und in Basel Verluste einstecken.