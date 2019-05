Was steckt drin

Mit der Technomusik kam Red Bull. Wohl nie zuvor hatte ein Softdrink einen erfolgreicheren Markteintritt als die koffeinhaltige Limonade aus Österreich in den späten Achtzigerjahren. Das Getränk, das so heftig nach Gummibärchen schmeckt, hatte auch deshalb so viel Erfolg, weil es in der Schweiz und in Ländern wie Dänemark, Frankreich, Norwegen und Island erst gar nicht zugelassen war. Es wurde heftig debattiert, welche Wirkung die Zutat Taurin hat. Ist sie tatsächlich leistungssteigernd? Macht sie wach? Dies konnte bis heute nicht abschliessend geklärt werden. Wenn man sich also nach einer Dose Red Bull konzentrierter fühlt, dürfte dies vor allem mit einem Placebo-Effekt zu tun haben. Denn das enthaltene Koffein, ebenso viel wie in einer Tasse Kaffee, dürfte auch nicht der Hauptgrund für die aufputschende Wirkung sein. Seit der Markteinführung 1987 wurden weltweit mehr als 75 Milliarden Dosen Red Bull konsumiert.