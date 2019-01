Wie wir als Kunden nerven

«Ich bin schnell, und ihr seid langsam»

«Kunden sind oft unfassbar langsam und erwarten gleichzeitig, dass ich extrem schnell bin. Kaum sind mehr als zwei Leute in der Schlange, verlangen sie schon, dass man eine weitere Kasse öffnet, und sind sauer, wenn der Kollege, der die Gestelle einräumt, nicht sofort die Erbsendosen fallen lässt und herbeieilt. Zu Stosszeiten haben wir sowieso alle Kassen geöffnet. Dann stehen die Kunden in der Schlange und sind genervt, wenn sie warten müssen. Und merken gar nicht, dass es nicht an mir liegt, sondern an ihnen selbst. Denn kaum kommen sie an der Kasse an, haben sie offenbar vergessen, dass sie sich eben noch über das Warten aufgeregt haben. Sie holen erst einmal in aller Ruhe ihr Portemonnaie raus und zahlen. Und sind plötzlich wieder total gestresst, weil ihnen klar wird: ‹Oh, ich habe meine Einkäufe noch gar nicht eingepackt, und da kommt ja schon das Zeug vom nächsten Kunden.› Ja. Das liegt daran, dass ich schnell bin und ihr langsam.

In der kleinen Supermarkt-Filiale, in der ich arbeite, hat man nirgendwo wirklich Platz, um die Ware kurz liegen zu lassen. Dass das ein Problem ist, verstehe ich. Aber es ist nicht meins, und ich kann nichts dafür. Es gibt immer Personen, die von Haus aus gereizt sind – das merkt man sofort. Meist versuche ich dann, mich so still wie möglich zu verhalten. Wenn sie mir trotzdem blöd kommen oder unfreundlich sind, arbeite ich halt nicht so zügig wie sonst. Was die Leute aufs Band legen, darüber erlaube ich mir kein Urteil. Ich achte beim Kassieren eher darauf, was ich selbst gern habe. Dann wünsche ich auch mal «en Guete». Ansonsten finde ich das sehr privat. Ich will auch gar nicht wissen, ob der Kunde den Wodka, den er um zehn Uhr morgens kauft, gleich trinkt oder erst am Abend.

«Ich will gar nicht wissen, ob der Kunde den Wodka, den er morgens kauft, gleich trinkt»

Die liebsten Kunden sind mir die Grossmütter und Grossväter. Auch wenn die meisten berufstätigen Menschen das nicht glauben wollen: Die Alten kommen meistens dann, wenn nicht so viel los ist. Sie sind unsagbar entspannt und plaudern auch mal mit mir. Und die Studenten sind auch immer nett.

Dass mich manche Leute kaum wahrnehmen, stört mich weniger. Wenn ich selbst einkaufe, achte ich ehrlich gesagt auch nicht darauf, wer da gerade an der Kasse sitzt. Und bei Hochbetrieb schaue ich mir auch nicht jeden Kunden an. Dann bin ich froh um jeden, der etwa Musik hört und Kopfhörer im Ohr hat. Mich nervt es nur, wenn jemand unhöflich ist oder herablassend. Es klingt vielleicht pauschal, aber tatsächlich sind die meisten komischen Leute 30 bis 40 Jahre alt. Das sind die klassischen Gestressten. Noch schlimmer ist es, wenn sie Geld haben. Glauben Sie mir: Nur, weil Sie Ihre Zweihunderter-Note aus einem Michael-Kors-Portemonnaie kramen, heisst das noch lange nicht, dass ich Ihnen die Sachen in die Tragtaschen packe. Sorry, aber das ist nicht mein Job.»

Aufgezeichnet von Tanja Mokosch