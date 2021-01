Wo die Schweiz im grossen Impfrennen steht

Im Impfzentrum am Hirschengraben Nummer 84, unweit des Centrals, startete am 4. Januar die grösste Impfaktion des Kantons Zürich. Auf 250 Quadratmetern werden in diesem Zelt in den kommenden Wochen 576 Personen pro Tag die Impfdosen verabreicht. Die Nachfrage ist so hoch, dass nicht alle Interessierten einen Termin für eine Impfung bekamen. Die Zürcher Gesundheitsdirektion stellt ab dem 18. Januar weitere Termine für Personen ab 75 Jahren und Hochrisikopatienten in Aussicht. Bis Ende Januar stehen im Kanton Zürich nur 56'000 Dosen des Impfstoffs von Pfizer/Biontech zur Verfügung. Dies reicht, um 28’000 Personen zu impfen. Ab Mitte Januar wird mit den Impfungen in Alters- und Pflegeheimen begonnen.

Auch das Universitätsspital Zürich hat begonnen, Hochrisikopatientinnen, die dort in Behandlung sind, Vakzine gegen Covid-19 zu verabreichen.

Die Möglichkeiten, sich impfen zu lassen, sollen im Kanton Zürich laufend erweitert werden, teilt die Gesundheitsdirektion mit. So seien Vorbereitungen in über 40 Spitälern und Gemeinschaftspraxen im Gang, und voraussichtlich ab März oder April sollen mehrere Impfzentren im Kanton für die breite Bevölkerung den Betrieb aufnehmen, in denen pro Tag bis zu 5000 Personen geimpft werden können. Sobald der «in der Handhabung weniger anspruchsvolle» Impfstoff von Moderna zugelassen und verfügbar sei, werde auch das Impfen von Hochrisikopatienten in einigen Hausarztpraxen möglich sein.

Weitere offizielle Informationen zur Impfkampagne im Kanton finden Sie hier.