Der korrupte ehemalige Schatzmeister von Venezuela, Alejandro Andrade, häufte einen unvorstellbaren Reichtum an. 2018 verurteilten ihn die USA zu zehn Jahren Haft. Er unterzeichnete ein Schuldeingeständnis, wonach er mit einer Milliarde Dollar bestochen wurde, teilweise direkt ab einem Schweizer Bankkonto (Lesen Sie hier die ganze Geschichte dazu). In einem Dokument der US-Justiz sind Andrades Besitztümer fein säuberlich aufgelistet, die er mit seiner Verurteilung zurückgeben musste. Darunter befinden sich acht Immobilien in Florida und Venezuela, 17 wertvolle Reitpferde, 10 Autos, 3 Privatjets sowie 35 Luxusuhren, alle aus Schweizer Produktion.

Wie gut kennen Sie sich mit solchen exklusiven Stücken aus? Sehen Sie hier fünf von Andrades Uhren und schätzen Sie deren Wert.