Die Grenzen zu Deutschland sind geöffnet. Seit dem 24. Oktober gilt aber die ganze Schweiz für Deutschland als Risikogebiet. Wer einreisen will und sich in den letzten zehn Tagen in einem Risikogebiet wie der Schweiz, in einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet aufgehalten hat, muss sich vorab anmelden und die digitale Einreisemeldung ausfüllen. Deutschland unterscheidet dabei drei Kategorien. Die Schweiz gehört wie fast ganz Europa zu den «normalen» Risikogebieten. Reisende aus «normalen» Risikogebieten müssen sich spätestens 48 Stunden nach der Einreise auf Corona testen lassen und sich vor Ort zehn Tage in Quarantäne begeben. Diese kann aber durch einen zweiten negativen Test ab dem fünften Tag vorzeitig verlassen werden. Akzeptiert werden PCR-, LAMP- und TMA-Test sowie Antigen-Schnelltests. Antikörpertests werden nicht anerkannt. Alle Personen, die auf dem Luftweg reisen, müssen zudem vor Reiseantritt ein negatives Covid-19-Testergebnis vorweisen. Es muss vor Abflug der Airline vorgelegt werden. Die Tests dürfen nicht älter als 48 Stunden sein.

Täglich bestätigte Fälle Ø über 7 Tage der täglichen Fälle pro 100'000 Personen Deutschland Schweiz Jan 2020 Apr 2020 Jul 2020 Oct 2020 Jan 2021 Apr 2021 50 100

Bestimmungen vor OrtDeutschland hat strengere Massnahmen als die Schweiz verhängt. Die Maskenpflicht gilt in öffentlich zugänglichen geschlossenen Räumen und auch im öffentlichen Verkehr und in Geschäften. Im öffentlichen sowie privaten Raum sind Zusammenkünfte von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Steigt an drei aufeinanderfolgenden Tagen in einem Bundesland oder einer Region die 7-Tage-Inzidenz auf über 100, werden private Treffen wieder auf den eigenen Haushalt und eine weitere Person beschränkt. Zudem gilt ab einer Inzidenz von 100 jeweils von 22 bis 5 Uhr eine Ausgangssperre. Läden dürfen nur noch für Kunden öffnen, die einen negativen Corona-Test vorlegen und einen Termin gebucht haben. In den Bereichen Gastronomie, Kultur und Sport unterscheiden sich die Massnahmen je nach Region und Fallzahlen. So hat beispielsweise in vereinzelten Regionen die Aussengastronomie geöffnet. Hier sehen Sie, welche Regeln in den einzelnen Bundesländern gelten. Die landesweit geltenden Corona-Massnahmen finden Sie unter diesem Link.

Rückreise Auf der aktuellen Quarantäneliste des Bundesamts für Gesundheit (BAG) stehen das Land Thüringen und das Land Sachsen. Bei Rückkehr aus diesen Bundesländern in die Schweiz ist demnach eine zehntägige Quarantäne nötig.