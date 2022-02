Nach jedem Skandal das Versprechen, es werde besser - und dann?

Das geschah:

In Wahrheit hilft die Bank US-Bürgern bis 2009 beim Hinterziehen von Steuern in grossem Stil. Die CS muss später in den USA deswegen Strafen von 2,8 Milliarden Dollar bezahlen. Zum Vergleich: Die UBS, die damals ebenfalls bei Steuerdelikten half, musste «nur» 780 Millionen zahlen. In ihrem Schuldeingeständnis räumt die CS ein, jahrzehntelang illegal geschäftet und Tausenden US-Kunden «wissentlich und willentlich» beim Verstecken ihrer Vermögen vor dem Fiskus geholfen zu haben.

Die CS bricht nicht nur die US-Regeln. Die Finanzmarktaufsicht Finma rügt die Credit Suisse für ihr US-Geschäft «wegen schwerer Verletzung des Gewährs- und Organisationserfordernisses».

Und die Finma kümmert sich in diesen Jahren nicht nur wegen der unversteuerten US-Gelder um die CS. In einem anderen, bislang nicht öffentlich bekannten Verfahren kommt die Schweizer Aufsichtsbehörde zum Schluss, dass die CS von 2005 bis 2010 die Sorgfaltspflichten in der Geldwäscherei-Abwehr wiederholt verletzt hat. Konkret hat die Bank gemäss Finma-Untersuchung etwa die Herkunft des Vermögens von russischen Kunden nicht seriös abgeklärt.