Welche Masken schützen und wie man sie richtig trägt

Der Aufruf erfolgt 9000 Kilometer weit weg von hier. Alle Bewohner der Schweiz sollen im Kampf gegen die Ausbreitung von Covid-19-Schutzmasken tragen, gleich wie in Südkorea. Das empfiehlt der Epidemiologe Chun Byung-chul in einem Schreiben an einen Schweizer Arzt. Der Experte von der Korea University lebt selber in Südkorea – das als jenes Land gilt, das die Verbreitung des Virus eingedämmt hat, ohne das ganze öffentliche Leben einzufrieren. Bei Covid-19, so Chun, seien die ersten Symptome sehr mild, sodass kaum zu erkennen sei, wer sich angesteckt habe und wer nicht. «Masken können die Ausbreitung der Tröpfchen, die das Virus enthalten, verringern.» Es gebe zwar keine Studien, die einen epidemiologischen Effekt der normalen Hygienemasken belegen würden, aber in der klinischen Praxis werde ein solcher Effekt doch festgestellt. Chuns Worte richten sich auch an den Bundesrat, wie er auf Anfrage präzisiert. Auch George Gao, Virologe und Direktor des chinesischen Zentrums für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, warnte in der Fachzeitschrift «Science» vor einer verpassten Chance: «Die USA und Europa machen einen grossen Fehler, indem die Menschen dort keine Masken tragen. Viele Personen haben eine asymptomatische oder präsymptomatische Infektion. Wenn sie eine Maske tragen würden, könnte diese verhindern, dass Tröpfchen, die das Virus übertragen, entweichen und andere infizieren.» Viele europäische Länder folgen diesem Rat schon. Inetwa darf ohne Mund- und Nasenbedeckung niemand mehr das Haus verlassen. Inhaben nun alle Bundesländer eine Maskenpflicht beschlossen. Kanzlerin Angela Merkel hatte das Tragen sogenannter Hygienemasken in Bussen und Bahnen sowie im Einzelhandel lediglich «dringend empfohlen». Inmüssen die Bürger bis zur Entwarnung künftig in Supermärkten Mund- und Nasenschutz tragen.